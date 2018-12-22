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Президент Польши рассказал, кого планирует назначить новым послом в Украине

Новости » Политика    22.12.2018 - 19:48
Президент Польши рассказал, кого планирует назначить новым послом в Украине
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Послом может стать Бартош Цихоцкий

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что новым послом Польши в Украине может стать действующий вице-министр иностранных дел Бартош Цихоцкий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, Дуда также объяснил свое решение отозвать Яна Пекло с должности посла в Украине.

Для этого были разные причины, следует помнить, что ходатайство по этому вопросу представил министр иностранных дел, мое решение послужило ответом на это обращение. Я принял аргументы, предоставленные министром иностранных дел о необходимости большей динамики в сравнении с той, которую обеспечивал бывший посол", - сказал Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда своим указом от 4 декабря уволил посла в Украине Яна Пекло. Его отзовут с должности 31 января 2019 года.

Ян Пекло стал послом Польши в Украине в августе 2016 года и сменил на этом посту Генрика Литвина. Ад в течение многих лет был директором Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI.

Ранее Пекло заявлял, что Украина и Польша должны наладить диалог для того, чтобы прийти к взаимопониманию и найти общее решение в вопросе исторической памяти.

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Новости Украины посолАнджей Дуда
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