Президент Польщі розповів, кого планує призначити новим послом в Україні

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Послом може стати Бартош Ціхоцький

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що новим послом Польщі в Україні може стати чинний віце-міністр закордонних справ Бартош Ціхоцький. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, Дуда також пояснив своє рішення відкликати Яна Пєкло з посади посла в Україні.

"Для цього були різні причини, слід пам'ятати, що клопотання з цього питання подав міністр закордонних справ, моє рішення послужило відповіддю на це звернення. Я прийняв аргументи, надані міністром закордонних справ про необхідність більшої динаміки в порівнянні з тією, яку забезпечував колишній посол", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда своїм указом від 4 грудня звільнив посла в Україні Яна Пєкло. Його відкличуть з посади 31 січня 2019 року.

Ян Пєкло став послом Польщі в Україні в серпні 2016 року і змінив на цій посаді Генріка Литвина. Пекло протягом багатьох років був директором Фонду польсько-української співпраці PAUCI.

Раніше Пєкло заявляв, що Україна та Польша повинні налагодити діалог для того, щоб дійти до взаєморозуміння та знайти спільне рішення у питанні історичної памяті.