Президент Польши подписал закон о поддержке украинских беженцев

Польский сейм проголосовал за документ в среду 9 марта. Документ гарантирует законность пребывания в Польше граждан Украины, а также членов их семей, не имеющих украинского гражданства. Согласно закону украинцы смогут законно находиться в стране 18 месяцев, а через 9 месяцев пребывания в стране беженцы смогут подать заявление на временное проживание сроком на 3 года.

Кроме того, украинские беженцы получают разрешение на работу и доступ к медицинской помощи. Они также получат единовременную финансовую помощь в 300 злотых на человека. В документе также прописаны льготы для поляков, которые будут обеспечивать питание и проживание граждан Украины.