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Президент Польщі підписав закон про підтримку українських біженців

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Польща, Неділя 13 березня 2022 00:45
Президент Польщі підписав закон про підтримку українських біженців Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Автор: Константин Широкун

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців в країні та їх соціальну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.pl.

Польський сейм проголосував за документ у середу 9 березня. Документ гарантує законність перебування в Польщі громадян України, а також членів їх сімей, які не мають українського громадянства. Відповідно до закону українці зможуть законно перебувати в країні 18 місяців, а через 9 місяців перебування в країні біженці зможуть подати заяву на тимчасове проживання строком на 3 роки.

Крім того, українські біженці отримують дозвіл на роботу і доступ до медичної допомоги. Вони також отримають одноразову фінансову допомогу в 300 злотих на людину. У документі також прописані пільги для поляків, які забезпечуватимуть харчування та проживання громадян України.

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