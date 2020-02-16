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Президент Польши начал кампанию переизбрания на второй срок

Новости » Политика     16.02.2020 - 21:21
Президент Польши начал кампанию переизбрания на второй срок
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Анджей Дуда начал свою предвыборную кампанию

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 15 февраля, на митинге в Варшаве начал свою предвыборную кампанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The First News.

Сообщается, что во время своего выступления Дуда поблагодарил поляков за поддержку во время его первого срока на посту президента.

Кроме того, Дуда заявил, что для него главная задача - повышение жизненного уровня в стране и поддержка тесной связи с людьми, из-за чего он часто совершал поездки по стране.

Комментируя последние польские реформы правосудия, Дуда заявил о необходимости сделать Польшу справедливым и функциональным государством.

"Задача состоит в том, чтобы отремонтировать систему правосудия, хорошо ее отремонтировать, чтобы Польша могла быть справедливым, хорошо функционирующим государством", - сказал Дуда.

Напомним, маршал польского Сейма Эльжбета Витек в среду, 5 февраля, объявила дату проведения президентских выборов в Польше. По словам Витек, выборы президента Польши состоятся 10 мая 2020 года. В случае необходимости второй тур голосования проведут через две недели - 24 мая.

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