Президент Польщі почав кампанію переобрання на другий термін

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Анджей Дуда розпочав свою передвиборчу кампанію

Президент Польщі Анджей Дуда в суботу, 15 лютого, на мітингу у Варшаві розпочав свою передвиборчу кампанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The First News.

Повідомляється, що під час свого виступу Дуда подякував полякам за підтримку під час його першого терміну на посаді президента.

Крім того, Дуда заявив, що для нього головне завдання - підвищення життєвого рівня в країні і підтримка тісного зв'язку з людьми, через що він часто здійснював поїздки по країні.

Коментуючи останні польські реформи правосуддя, Дуда заявив про необхідність зробити Польщу справедливим і функціональним державою.

"Завдання полягає в тому, щоб відремонтувати систему правосуддя, добре її відремонтувати, щоб Польща могла бути справедливим, добре функціонуючою державою", - сказав Дуда.

Нагадаємо, маршал польського Сейму Ельжбета Витек в середу, 5 лютого, оголосила дату проведення президентських виборів в Польщі. За словами Вітьок, вибори президента Польщі відбудуться 10 травня 2020 року. У разі необхідності другий тур голосування проведуть через два тижні - 24 травня.