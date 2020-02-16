ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Польщі почав кампанію переобрання на другий термін

Новини » Політика     16.02.2020 - 21:21
Президент Польщі почав кампанію переобрання на другий термін
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Анджей Дуда розпочав свою передвиборчу кампанію

Президент Польщі Анджей Дуда в суботу, 15 лютого, на мітингу у Варшаві розпочав свою передвиборчу кампанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The First News.

Повідомляється, що під час свого виступу Дуда подякував полякам за підтримку під час його першого терміну на посаді президента.
Крім того, Дуда заявив, що для нього головне завдання - підвищення життєвого рівня в країні і підтримка тісного зв'язку з людьми, через що він часто здійснював поїздки по країні.

Коментуючи останні польські реформи правосуддя, Дуда заявив про необхідність зробити Польщу справедливим і функціональним державою.

"Завдання полягає в тому, щоб відремонтувати систему правосуддя, добре її відремонтувати, щоб Польща могла бути справедливим, добре функціонуючою державою", - сказав Дуда.

Нагадаємо, маршал польського Сейму Ельжбета Витек в середу, 5 лютого, оголосила дату проведення президентських виборів в Польщі. За словами Вітьок, вибори президента Польщі відбудуться 10 травня 2020 року. У разі необхідності другий тур голосування проведуть через два тижні - 24 травня.

У Польщі назвали Росію серйозною загрозою, якій ЄС має протистояти В окупованому Криму назвали умову проведення українських виборів
Новини України ПольшавыборыАнджей Дуда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся