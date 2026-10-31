Президент Польши силой зашел в Конституционный трибунал, возле суда стычки

В ночь на 31 октября президент Польши Кароль Навроцкий прорвался к зданию Конституционного трибунала, контролируемого полицией и судьями, избранными нынешним Сеймом. Возле суда продолжаются столкновения между полицией и протестующими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet .

Навроцкий зашел в трибунал незадолго до часу ночи по польскому времени. Спикер президента обнародовал видео, на котором видно, как президента толкают на входе.

В Канцелярии президента утверждают, что остановить Навроцкого пытались судьи, избранные нынешним Сеймом, Анна Корвин-Петровская и Кристиан Маркевич. Именно Корвин-Петровская накануне объявила об отстранении главы трибунала.

"Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала", - заявил ей президент.

Вместе с Навроцким в здание вошли первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский и глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Они провели внутрь заместителя главы трибунала Бартломея Соханского. Он находится в своем кабинете и называет приказы о своем отстранении "несуществующими документами".

Судьи, избранные нынешним Сеймом, отказались отдавать представителям президента ключи от помещений. В лагере правительства утверждают, что люди из Канцелярии президента пытались эти ключи унести.

У здания продолжаются толкотня и стычки протестующих с полицией. Полицейские границы перекрыли вход, правоохранители предупредили, что могут применить силу.

Лидер оппозиционной "Конфедерации" и вицемаршалок Сейма Кшиштоф Босак назвал ночные события успехом президента и предположил, что противостояние может занять дни, недели или даже месяцы.

На фоне происшедшего в отставку подал посол Польши в Румынии Павел Солох, объяснив это ситуацией вокруг трибунала.