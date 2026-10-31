Президент Польши силой зашел в Конституционный трибунал, возле суда стычки
В ночь на 31 октября президент Польши Кароль Навроцкий прорвался к зданию Конституционного трибунала, контролируемого полицией и судьями, избранными нынешним Сеймом. Возле суда продолжаются столкновения между полицией и протестующими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet.
Навроцкий зашел в трибунал незадолго до часу ночи по польскому времени. Спикер президента обнародовал видео, на котором видно, как президента толкают на входе.
В Канцелярии президента утверждают, что остановить Навроцкого пытались судьи, избранные нынешним Сеймом, Анна Корвин-Петровская и Кристиан Маркевич. Именно Корвин-Петровская накануне объявила об отстранении главы трибунала.
"Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала", - заявил ей президент.
Вместе с Навроцким в здание вошли первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский и глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Они провели внутрь заместителя главы трибунала Бартломея Соханского. Он находится в своем кабинете и называет приказы о своем отстранении "несуществующими документами".
Судьи, избранные нынешним Сеймом, отказались отдавать представителям президента ключи от помещений. В лагере правительства утверждают, что люди из Канцелярии президента пытались эти ключи унести.
У здания продолжаются толкотня и стычки протестующих с полицией. Полицейские границы перекрыли вход, правоохранители предупредили, что могут применить силу.
Лидер оппозиционной "Конфедерации" и вицемаршалок Сейма Кшиштоф Босак назвал ночные события успехом президента и предположил, что противостояние может занять дни, недели или даже месяцы.
На фоне происшедшего в отставку подал посол Польши в Румынии Павел Солох, объяснив это ситуацией вокруг трибунала.
Кризис вокруг трибунала обострился вечером 30 октября. Полиция заблокировала здание суда, сославшись на возможную угрозу жизни и здоровью судей и работников. Корвин-Петровская как судья с самым длинным стажем отстранила в месяц председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя, а генпрокурор подал заявления о снятии с них иммунитета. На странице трибунала в X тогда же написали, что сайт якобы захвачен, а Свенчковский остается в должности.
Противостояние правительства Дональда Туска и президента за контроль над судами продолжается давно. Туск считает, что предыдущая власть сделала трибунал политически зависимым и пытается изменить его состав. Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести судей, избранных парламентом, а Свенчковский не допустил к работе судей от нынешнего большинства.
Кризис разразился в тот же день, когда глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что США просят европейских союзников смягчить риторику в отношении России. Он назвал это недопустимым на фоне российских постоянных ударов по Украине.