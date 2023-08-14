Президент Польщі хоче "захистити" ринок ЄС від українського зерна

Журналісти запитали Дуду про заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща, навіть всупереч рішенню Єврокомісії, не погодиться на зняття блокади на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії... Але друга річ, і це наш найважливіший обов'язок - стояти на сторожі інтересів Республіки. А отже, захищати внутрішній ринок і ринок Європейського Союзу, який починається з нас. Також в наших інтересах визнати історичну правду в просторі між державами", - сказав Дуда.

Президента Польщі також запитали про заяву керівника Управління міжнародної політики Марціна Пшидача про те, що Київ не цінує польську допомогу.

"Міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня в засобах масової інформації: "Дякую, дякую, дякую". Ми це дуже часто чуємо від простих людей і дуже це цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях - також, що у нас є свої інтереси й зобов'язання", - сказав він.

Він визнав, що з таким розумінням натомість "іноді буває по-різному".

"Ми повинні пам'ятати, що вони перебувають в особливій ситуації. Тому іноді треба їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам'ятайте, що ми також живемо по сусідству і також маємо свої зобов’язання перед польським суспільством", - додав Дуда.

Заборона продовольства з України

Нагадаємо, в квітні Польща першою з країн Східної Європи заборонила ввезення продовольства з України попри рішення ЕС про вільний доступ продукції з України під час війни. Потім це рішення було оформлено рішенням Єврокомісії, яка у травні 2023-го заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.

Заборона діє до 15 вересня. Проте Польща наполягає на продовженні щонайменше до кінця 2023 року.

Останніми дням відносини між Україною та Польщею дещо погіршилися. Дипломатична суперечка розпочалася зі слів міністра канцелярії президента Польщі та керівника Бюро з міжнародної політики Марцина Пшидача, який заявив, що Україна повинна цінувати допомогу Польщі, а не намагатися продати зерно за ціною, яка не влаштовує польських фермерів.

Після цього МЗС України вирішило запросити польського посла Бартоша Ціхоцького. Йому заявили про неприйнятність заяв офіційних осіб про нібито невдячність українців за допомогу.