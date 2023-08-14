Президент Польши хочет "защищать" рынок ЕС от украинского зерна

Журналисты спросили Дуду о заявлении премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша даже вопреки решению Еврокомиссии не согласится на снятие блокады на импорт украинского зерна в Польшу после 15 сентября.

"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии... Но второе дело, и это наша самая важная обязанность - стоять на страже интересов Республики. А значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с нас рынок Европейского Союза. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами", - сказал Дуда.

Президент Польши также спросил о заявлении руководителя Управления международной политики Марцина Пшидача о том, что Киев не ценит польскую помощь.

"Министр не имел в виду то, что наши друзья из Украины говорят каждый день в средствах массовой информации: "Спасибо, спасибо, спасибо". Мы это очень часто слышим от простых людей и очень это ценим. Но от украинской власти мы ожидаем понимания у определенных вопросах – также, что у нас есть свои интересы и обязательства", - сказал он.

Он признал, что с таким пониманием вместо этого "иногда бывает по-разному".

"Мы должны помнить, что они находятся в особой ситуации. Поэтому иногда нужно им сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом", – добавил Дуда.

Запрет продовольствия из Украины

Напомним, в апреле Польша первой из стран Восточной Европы запретила ввоз продовольствия из Украины, несмотря на решение ЕС о свободном доступе продукции из Украины во время войны. Затем это решение было оформлено решением Еврокомиссии, которая в мае 2023-го запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.

Запрет действует до 15 сентября. Однако Польша настаивает на продлении по меньшей мере до конца 2023 года.

В последние дни отношения между Украиной и Польшей несколько ухудшились. Дипломатический спор начался со слов министра канцелярии президента Польши и руководителя Бюро по международной политике Марцина Пшидача, который заявил, что Украина должна ценить помощь Польше, а не пытаться продать зерно по цене, не устраивающей польских фермеров.

После этого МИД Украины решил пригласить польского посла Бартоша Цихоцкого. Ему заявили о неприемлемости заявлений официальных лиц о якобы неблагодарности украинцев за помощь.