Президент подписал закон о добровольном применении нацстандартов

Президент Владимир Зеленский 11 октября одобрил законопроект №1068 о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", который предусматривает переход на добровольное применение национальных стандартов. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Отметим, документ завершает реформу технического регулирования, которая началась в 2014 году. Закон закрепляет добровольность применения национальных стандартов на территории Украины.

Напомним, 27 сентября закон о добровольном применении нацстандартов передали на подпись президенту.

Так, парламент 20 сентября одобрил во втором чтении законопроект №1068.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 8 созыва принял во втором чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.

В частности, Министерству обороны предоставляются полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определению органа военной стандартизации. Также вносятся изменения в закон "О стандартизации" о распространении сферы его действия на военные стандарты.