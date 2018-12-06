Президент підписав указ про прискорення децентралізації в Україні

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Згідно з документом, завершити процес децентралізації треба до 2020 року

Президент України Петро Порошенко підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Як зазначається, документ зобов'язує Кабінет міністрів України забезпечити розроблення та внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори у зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад.

Крім того, уряд повинен вжити заходів щодо надання державної підтримки для завершення до 2020 року формування та утворення спроможних територіальних громад по всій території України.

Також необхідно посилити спроможність територіальних громад та забезпечити сприяння розвитку сільських територій, зокрема шляхом збільшення обсягів надання фінансової підтримки органам місцевого самоврядування для впровадження реформи у сфері освіти, у тому числі модернізації мережі опорних шкіл, придбання шкільних автобусів, підключення навчальних закладів до швидкісного Інтернету.

Указ також зобов'язує обласні та Київську міські державні адміністрації забезпечити розроблення та затвердження планів перспективного розвитку відповідних областей, міста Києва на 2019 - 2021 роки.

Крім того, документ рекомендує органам місцевого самоврядування розробити та затвердити плани перспективного розвитку відповідних міст, селищ та сіл на 2019 - 2021 роки з урахуванням регіональних стратегій розвитку, місцевих пріоритетів, визначених територіальними громадами.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зявив, що у частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни.

Також прем'єр-міністр анонсував, що направить подання президенту Петру Порошенко про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.