Президент подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президента Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 декабря 2019 "Вопросы межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства". Соответствующий указ №921/2019 президент подписал 21 декабря.

Контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кроме того, указом №922/2019 президент назначил Михаила Коваля главой межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

"Назначить Коваля Михаила Владимировича - первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится в президентском указе.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Согласно указу №831/2019, в соответствии со статьей 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие решение СНБО от 2 ноября 2019 года "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса". При этом Зеленский возложил контроль за выполнением решения на Секретаря Совета.