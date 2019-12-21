Президент підписав указ про посилення обороноздатності України

Президента України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 7 грудня 2019 "Питання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави". Відповідний указ №921/2019 президент підписав 21 грудня.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Крім того, указом №922/2019 президент призначив Михайла Коваля головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

"Призначити Коваля Михайла Володимировича - першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави", - йдеться в президентському указі.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

Згідно з указом №831/2019, відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив ввести в дію рішення РНБО від 2 листопада 2019 року "Про Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу". При цьому Зеленський поклав контроль за виконанням рішення на Секретаря Ради.