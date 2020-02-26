Президент подписал указ о Дне сопротивления крымчан

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма Россией. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский напомнил, что 26 февраля ровно 6 лет назад в Симферополе состоялся митинг в поддержку целостности и единства Украины.

"Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополь", - заявил президент.

По его словам, День сопротивления оккупации Крыма будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада приняла постановление о праздновании годовщины "со дня проведения митинга крымских татар в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины". В этот день в 2014 году в Симферополе под стенами Верховного Совета Крыма состоялся многотысячный митинг, инициатором которого был Меджлис крымскотатарского народа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что председатель Меджлиса Рефат Чубаров анонсировал мирное шествие на Крымский полуостров: участники шествия планируют 3 мая пересечь административную границу с Крымом.