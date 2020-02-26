Президент підписав указ про День спротиву кримчан

Президент Володимир Зеленський підписав указ про День спротиву окупації Криму Росією. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав, що 26 лютого рівно 6 років тому у Сімферополі відбувся масштабний мітинг на підтримку цілісності та єдності України.

"Вшановуючи мужність та героїзм всіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День спротиву окупації автономної республіки Крим та міста Севастополь", - заявив президент.

За його словами, День спротиву окупації Криму буде відзначатися щорічно, 26 лютого.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення річниці "з дня проведення мітингу кримських татар у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України". Цього дня у 2014 році у Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг, ініціатором якого був Меджліс кримськотатарського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Меджлісу Рефат Чубаров анонсував мирну ходу на Кримський півострів: учасники ходи планують 3 травня перетнути адміністративний кордон з Кримом.