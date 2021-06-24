Президент подписал санкции против главы "Ростеха"
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Отныне эти санкции официально начали действовать.
Чемезов является близким соратником российского президента Владимира Путина, он входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия", которая является политсилой Путина.
Вместе с Чемезовым в санкционный список попал еще один россиянин - Михаил Шелков, который обладает металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", входящей в состав "Ростех".
В их отношении были применены следующие санкции:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования.
Эти ограничения будут действовать минимум 3 года, если не будут продлены.