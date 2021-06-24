Президент подписал санкции против главы "Ростеха"

Чемезов является близким соратником российского президента Владимира Путина, он входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия", которая является политсилой Путина.

Вместе с Чемезовым в санкционный список попал еще один россиянин - Михаил Шелков, который обладает металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", входящей в состав "Ростех".

В их отношении были применены следующие санкции:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования.

Эти ограничения будут действовать минимум 3 года, если не будут продлены.