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Президент підписав санкції проти глави "Ростеху"

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти глави російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова. Відтепер ці санкції офіційно почали діяти.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Чемезов є близьким соратником російського президента Володимира Путіна, він входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія", яка є політсилою Путіна.

Разом з Чемезовим до санкційного списку потрапив ще один росіянин - Михайло Шелков, який володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростех".

Щодо них було застосовано наступні санкції:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
  • повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіальних вод України;
  • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками;
  • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Ці обмеження будуть діяти щонайменше 3 роки, якщо не будуть продовжені.

Нагадаємо, ввести санкції проти Чемезова та Шелкова вирішили на засіданні РНБО 18 червня.

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СанкціїРостехВолодимир Зеленський