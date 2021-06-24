Президент підписав санкції проти глави "Ростеху"

Чемезов є близьким соратником російського президента Володимира Путіна, він входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія", яка є політсилою Путіна.

Разом з Чемезовим до санкційного списку потрапив ще один росіянин - Михайло Шелков, який володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростех".

Щодо них було застосовано наступні санкції:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіальних вод України;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Ці обмеження будуть діяти щонайменше 3 роки, якщо не будуть продовжені.