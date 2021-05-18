UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент подписал решение СНБО о телесети Multiplex

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об обеспечении информационной безопасности. Документ, в частности, предусматривает создание в Украине общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Кабмину поручили разработать и утвердить программу создания общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 (Multiplex). Правительство должно предусмотреть на создание телесети привлечения средств в объеме 490 млн гривен под государственные гарантии.

Правительство также должно рекомендовать Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения.

Напомним, как пояснял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, создание общенациональной цифровой сети Multiplex позволит обеспечить доступ жителей оккупированных территорий и приграничных районов к украинским каналам.

Как писало РБК-Украина, усилить сигнал цифрового телевидения глава государства поручал еще в прошлом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОТВ