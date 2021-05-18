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Президент подписал решение СНБО о телесети Multiplex

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Украина, Вторник 18 мая 2021 20:59
Президент подписал решение СНБО о телесети Multiplex Фото: в Украине создадут телесеть Multiplex (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об обеспечении информационной безопасности. Документ, в частности, предусматривает создание в Украине общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Кабмину поручили разработать и утвердить программу создания общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 (Multiplex). Правительство должно предусмотреть на создание телесети привлечения средств в объеме 490 млн гривен под государственные гарантии.

Правительство также должно рекомендовать Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения.

Напомним, как пояснял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, создание общенациональной цифровой сети Multiplex позволит обеспечить доступ жителей оккупированных территорий и приграничных районов к украинским каналам.

Как писало РБК-Украина, усилить сигнал цифрового телевидения глава государства поручал еще в прошлом году.

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