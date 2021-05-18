Президент подписал решение СНБО о телесети Multiplex
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об обеспечении информационной безопасности. Документ, в частности, предусматривает создание в Украине общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Кабмину поручили разработать и утвердить программу создания общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 (Multiplex). Правительство должно предусмотреть на создание телесети привлечения средств в объеме 490 млн гривен под государственные гарантии.
Правительство также должно рекомендовать Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения.
Напомним, как пояснял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, создание общенациональной цифровой сети Multiplex позволит обеспечить доступ жителей оккупированных территорий и приграничных районов к украинским каналам.
Как писало РБК-Украина, усилить сигнал цифрового телевидения глава государства поручал еще в прошлом году.