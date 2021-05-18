Президент підписав рішення РНБО про телемережу Multiplex
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про забезпечення інформаційної безпеки. Документ, зокрема, передбачає створення в Україні загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex.
Кабміну доручили розробити та затвердити програму створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 (Multiplex). Уряд повинен передбачити на створення телемережі залучення коштів в обсязі 490 млн гривень під державні гарантії.
Уряд також повинен рекомендувати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення.
Нагадаємо, як пояснював міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, створення загальнонаціональної цифрової мережі Multiplex дозволить забезпечити доступ мешканців окупованих територій та прикордонних районів до українських каналів.
Як писало РБК-Україна, посилити сигнал цифрового телебачення глава держави доручав ще минулого року.