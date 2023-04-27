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Президент Південної Кореї зустрівся з Ілоном Маском: що обговорили

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Четвер 27 квітня 2023 07:44
Президент Південної Кореї зустрівся з Ілоном Маском: що обговорили Фото: у Вашингтоні зустрілись президент Південної Кореї та Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 26 квітня зустрівся з генеральним директором Tesla Ілоном Маском у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Юн Сук Йоль рекламував Південну Корею як ідеальну країну для Tesla, щоб будувати гігафабрики, посилаючись на передових промислових роботів країни та висококваліфікованих працівників.

"Президент також сказав, що активно підтримуватиме Tesla з точки зору розташування, людських ресурсів і податків, якщо вона прийме інвестиційне рішення", - розповів старший економічний секретар президента Кореї Чой Санг-мок.

Зазначається, що Маск розглядає Південну Корею одним із головних кандидатів на гігафабрики Tesla, і незабаром збирається відвідати цю азіатську країну.

Раніше ми писали, Південна Корея та Сполучені Штати Америки підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці в передових галузях промисловості та енергетики.

Нагадаємо, статки Ілона Маска поменшали на 12,6 млрд доларів через падіння акцій Tesla.

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Tesla Южная Корея Илон Маск
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