Президент Південної Кореї зустрівся з Ілоном Маском: що обговорили

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 26 квітня зустрівся з генеральним директором Tesla Ілоном Маском у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Юн Сук Йоль рекламував Південну Корею як ідеальну країну для Tesla, щоб будувати гігафабрики, посилаючись на передових промислових роботів країни та висококваліфікованих працівників.

"Президент також сказав, що активно підтримуватиме Tesla з точки зору розташування, людських ресурсів і податків, якщо вона прийме інвестиційне рішення", - розповів старший економічний секретар президента Кореї Чой Санг-мок.

Зазначається, що Маск розглядає Південну Корею одним із головних кандидатів на гігафабрики Tesla, і незабаром збирається відвідати цю азіатську країну.