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Президент Южной Кореи встретился с Илоном Маском: что обсудили

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Четверг 27 апреля 2023 07:44
Президент Южной Кореи встретился с Илоном Маском: что обсудили Фото: в Вашингтоне встретились президент Южной Кореи и Илон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль 26 апреля встретился с генеральным директором Tesla Илоном Маском в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Юн Сук Йоль рекламировал Южную Корею как идеальную страну для Tesla, чтобы строить гигафабрики, ссылаясь на передовых промышленных роботов страны и высококвалифицированных работников.

"Президент также сказал, что будет активно поддерживать Tesla с точки зрения расположения, человеческих ресурсов и налогов, если она примет инвестиционное решение", - рассказал старший экономический секретарь президента Кореи Чой Санг-мок.

Отмечается, что Маск рассматривает Южную Корею одним из главных кандидатов на гигафабрики Tesla и вскоре собирается посетить эту азиатскую страну.

Ранее мы писали, Южная Корея и США подписали 23 соглашения для усиления двустороннего сотрудничества в передовых отраслях промышленности и энергетики.

Напомним, состояние Илона Маска уменьшилось на 12,6 млрд долларов из-за падения акций Tesla.

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Tesla Южная Корея Илон Маск
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