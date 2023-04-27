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США і Південна Корея поглиблюють співпрацю: підписали понад 20 меморандумів

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Четвер 27 квітня 2023 04:37
США і Південна Корея поглиблюють співпрацю: підписали понад 20 меморандумів Фото: Південна Корея і США поглиблюють співпрацю в багатьох сферах (twitter/MOTIE - Korea)
Автор: Максим Шушко

Південна Корея та Сполучені Штати Америки підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці в передових галузях промисловості та енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Меморандуми про взаєморозуміння були підписані на заході ділового партнерства у Вашингтоні за участю 45 високопоставлених посадових осіб двох країн під час державного візиту президента Юн Сук Йоля до США

10 угод стосуються акумуляторів, біотехнологій, авіації, роботів, автономного водіння та інших секторів наступного покоління, а решта 13 меморандумів про взаєморозуміння передбачають посилення двосторонніх зв’язків у галузях енергетики, виробництва атомної енергії та вуглецевий нейтралітет.

"Альянс Південної Кореї та США вийшов за рамки традиційного військового та безпекового альянсу, щоб стати технологічним альянсом. Ми сподіваємося, що ці угоди дадуть значні результати", - зазначив міністр промисловості Південної Кореї Лі Чан Янг.

Раніше ми писали, президент США Джо Байден обговорить з президентом Південної Кореї подальшу підтримку України.

Нагадаємо, Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення правлячого в Пхеньяні режиму Кім Чен Ина.

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