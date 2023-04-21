Статки Маска за день скоротилися на 12,6 млрд доларів

Компанія Tesla розчарувала інвесторів своїми результатами за перший квартал 2023 року, внаслідок чого акції виробника електромобілів упали на 9,75%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Коли справа доходить до стану Ілона Маска, падіння ціни акцій Tesla має негайні наслідки. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, його статки впали на 12,6 млрд доларів, що стало найбільшим падінням цього року.

Його частка в Tesla, включаючи акції та опціони, становить більшу частину його статку в 163,9 млрд доларів, хоча SpaceX стала більш важливою зі зростанням її оцінки.

Маск залишається другою найбагатшою людиною у світі після французького магната предметів розкоші Бернара Арно, і цього року його статки збільшилися на 26,8 млрд доларів завдяки приросту Tesla на 32%.

51-річний Маск є генеральним директором Tesla та SpaceX, а також соціальною мережею Twitter, яку він придбав минулого року.