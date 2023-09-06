Президент Південної Кореї закликав припинити спроби КНДР і РФ налагодити військову співпрацю

Спроби військового співробітництва РФ з КНДР мають бути негайно припинені. Вони завдають шкоди миру у міжнародній спільноті.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Він сьогодні закликав негайно припинити будь-які спроби налагодити військове співробітництво РФ із КНДР на тлі нещодавніх повідомлень, що обидві країни розглядають можливість торгівлі зброєю та оборонними технологіями.

"Спроби військового співробітництва з Північною Кореєю, які завдають шкоди миру в міжнародному співтовариству, мають бути негайно припинені", - йдеться в заяві.

Президент Південної Кореї зробив це зауваження під час саміту з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Джакарті.

Про що він говорив на саміті

Він закликав АСЕАН брати активну участь у зусиллях із блокування ключових джерел фінансування Північною Кореєю її ядерних і ракетних розробок, таких як крадіжка криптовалюти та експорт робочої сили.

Також він наголосив на необхідності того, щоб усі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримувалися санкцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР, включно із забороною на незаконну торгівлю зброєю.

Співпраця між Росією та КНДР

Нагадаємо, що Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

Нещодавно секретар Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.

4 вересня газета New York Times повідомила про можливу зустріч Кім Чен Ина з Путіним у Росії. Очікується, що вона відбудеться цього місяця, і під час неї сторони мають намір обговорити постачання озброєнь.