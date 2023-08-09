Президент Південної Кореї визначив пріоритет армії як стримування КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерний та ракетних загроз з боку КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Під час засідання п
Юн наголосив на важливості нового командування безпілотників, яке почне діяти наступного місяця.
Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.
Крім цього, 2 квітня КНДР заявила про друге нібито успішне випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2. А пізніше вони невдало намагались запустити військовий супутник - він впав в водах Жовтого моря.
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