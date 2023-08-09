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Президент Південної Кореї визначив пріоритет армії як стримування КНДР

Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (wikipedia)
Автор: Антон Малиновський

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерний та ракетних загроз з боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Під час засідання п

Юн наголосив на важливості нового командування безпілотників, яке почне діяти наступного місяця. 

Розробки КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

Крім цього, 2 квітня КНДР заявила про друге нібито успішне випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2. А пізніше вони невдало намагались запустити військовий супутник - він впав в водах Жовтого моря.

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