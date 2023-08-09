Президент Южной Кореи определил приоритет армии как сдерживание КНДР

Юн отметил важность нового командования беспилотников, которое начнет действовать в следующем месяце.

Разработки КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Кроме этого, 2 апреля КНДР заявила о втором якобы успешном испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом Haeil-2. А позже они неудачно пытались запустить военный спутник - он упал в водах Желтого моря.

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