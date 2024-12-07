Президент Південної Кореї вибачився за воєнний стан, але є нюанс

Голова держави заявив, що не намагатиметься уникнути юридичної та політичної відповідальності за своє рішення оголосити воєнний стан вперше в Південній Кореї з 1980 року. Він сказав, що до такого рішення його підштовхнув відчай.

"Я дуже шкодую і хотів би щиро вибачитися перед людьми, які були шоковані. Я залишаю на розсуд моєї партії вжиття заходів для стабілізації політичної ситуації в майбутньому, включно з питанням мого перебування на посаді", - сказав Юн у телевізійному зверненні до нації, під час якого вклонився.

Хан Дон Хун, лідер правлячої партії "Сила народу" Юна, після промови заявив, що президент більше не в змозі виконувати свої обов'язки і його відставка тепер неминуча.

Деякі члени "Сили народу" закликали Юна піти у відставку до голосування. Вони заявили, що не хочуть повторення імпічменту 2016 року, коли президент Пак Кин Хе пішла з посади після кількох місяців протестів при свічках через скандал з торгівлею впливом. Її падіння спричинило розпад партії та перемогу лібералів на президентських і загальних виборах.

У сценах, що нагадують ті протести, тисячі демонстрантів зі свічками зібралися біля парламенту в п'ятницю ввечері, вимагаючи імпічменту Юна. Очікується, що в суботу перед голосуванням відбудуться нові мітинги.

Прокуратура, поліція та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців розпочали розслідування щодо Юна та високопосадовців, причетних до указу про воєнний стан. Їх можуть звинуватити у заколоті та зловживанні владою.