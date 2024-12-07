Президент Южной Кореи извинился за военное положение, но есть нюанс

Глава государства заявил, что не будет пытаться избежать юридической и политической ответственности за свое решение объявить военное положение впервые в Южной Корее с 1980 года. Он сказал, что к такому решению его подтолкнуло отчаяние.

"Я очень сожалею и хотел бы искренне извиниться перед людьми, которые были шокированы. Я оставляю на усмотрение моей партии принятие мер для стабилизации политической ситуации в будущем, включая вопрос моего пребывания в должности", - сказал Юн в телевизионном обращении к нации, во время которого поклонился.

Хан Дон Хун, лидер правящей партии "Сила народа" Юна, после речи заявил, что президент больше не в состоянии выполнять свои обязанности и его отставка теперь неизбежна.

Некоторые члены "Силы народа" призвали Юна уйти в отставку до голосования. Они заявили, что не хотят повторения импичмента 2016 года, когда президент Пак Кын Хе ушла с поста после нескольких месяцев протестов при свечах из-за скандала с торговлей влиянием. Ее падение привело к распаду партии и победе либералов на президентских и всеобщих выборах.

В сценах, напоминающих те протесты, тысячи демонстрантов со свечами собрались возле парламента в пятницу вечером, требуя импичмента Юна. Ожидается, что в субботу перед голосованием пройдут новые митинги.

Прокуратура, полиция и Управление по расследованию коррупции среди чиновников начали расследование в отношении Юна и чиновников, причастных к указу о военном положении. Их могут обвинить в мятеже и злоупотреблении властью.