Президент Південної Кореї назвав умову для постачання зброї Україні

Коли його запитали, чи дозволить він постачання зброї Україні, Юн сказав, що Південна Корея стежитиме за "рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю".

Це буде включати такі галузі, як торгівля зброєю, передача військових технологій і допомога стратегічними матеріалами, додав він.

Юн заявив, що обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи, поглиблюючи військові зв'язки з Росією, попередивши, що Москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси.

"Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру та безпеки на Корейському півострові та в Європі", - сказав Юн.

Відносини між Південною Кореєю та Росією зіпсувалися після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.

Південна Корея висловила протест, коли Путін відвідав Пхеньян у червні та підписав із лідером Кім Чен Ином договір, що передбачає взаємну оборону.

Саміт НАТО

Юн, який став першим південнокорейським лідером, який був присутнім на саміті НАТО в 2022 році, збирається вирушити на захід у Вашингтоні, беручи участь у подібній зустрічі втретє.

Разом з Австралією, Японією та Новою Зеландією Південна Корея складає четвірку азіатсько-тихоокеанських партнерів, які приєднаються до переговорів 10 та 11 липня.

Юн наполягає на зміцненні зв'язків у сфері безпеки з Європою та іншими союзниками США, щоб стримати ядерну та ракетну загрозу Північній Кореї.

Водночас він прагнув підвищити роль Півдня у глобальній безпеці з таких питань, як вторгнення Росії в Україну та суперництво між Китаєм та Сполученими Штатами.

До того, як Росія вторглася в Україну в 2022 році, вона була п'ятим за величиною експортним напрямом Південної Кореї, а Росія була ключовим постачальником енергоносіїв до Південної Кореї.

Південна Корея виведе своє партнерство з НАТО на новий рівень у вересні за допомогою навчань з кіберзахисту, в яких вона планує взяти участь країн-членів НАТО, організованих розвідувальною агенцією країни, сказав Юн.

Лідери збираються у Вашингтоні на саміт Організації Північноатлантичного договору, який також відзначатиме 75-річчя військового альянсу.