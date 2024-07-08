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Президент Южной Кореи назвал условие для поставок оружия Украине

Фото: Южная Корея начнет поставки оружия Украине из-за сотрудничества России и КНДР (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сеул примет решение о поддержке Украины оружием на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Москвой и Пхеньяном.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Когда его спросили, разрешит ли он поставку оружия Украине, Юн сказал, что Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".

Это будет включать в себя такие области, как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами, добавил он.

Юн заявил, что обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы, углубляя военные связи с Россией, предупредив, что Москве придется выбирать между двумя Кореями, в которых лежат ее истинные интересы.

"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", - сказал Юн.

Отношения между Южной Кореей и Россией испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

Южная Корея выразила протест, когда Путин посетил Пхеньян в июне и подписал с лидером Ким Чен Ыном договор, предусматривающий взаимную оборону.

Саммит НАТО

Юн, который стал первым южнокорейским лидером, присутствовавшим на саммите НАТО в 2022 году, собирается отправиться на мероприятие в Вашингтоне, принимая участие в подобной встрече в третий раз.

Вместе с Австралией, Японией и Новой Зеландией Южная Корея составляет четверку азиатско-тихоокеанских партнеров, которые присоединятся к переговорам 10 и 11 июля.

Юн настаивает на укреплении связей в области безопасности с Европой и другими союзниками США, чтобы сдержать ядерную и ракетную угрозу Северной Кореи.

В то же время он стремился повысить роль Юга в глобальной безопасности по таким вопросам, как вторжение России в Украину и соперничество между Китаем и Соединенными Штатами.

До того как Россия вторглась в Украину в 2022 году, она была пятым по величине экспортным направлением Южной Кореи, а Россия была ключевым поставщиком энергоносителей в Южную Корею.

Южная Корея выведет свое партнерство с НАТО на новый уровень в сентябре посредством учений по киберзащите, в которых она планирует принять участие стран-членов НАТО, организованных разведывательным агентством страны, сказал Юн.

Лидеры собираются в Вашингтоне на саммит Организации Североатлантического договора, который также будет отмечать 75-летие военного альянса.

Напомним, в июне Южная Корея решила рассмотреть возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали пакт о взаимной обороне в случае войны.

Южная Корея является одной из стран, которая не поставляет вооружение в Украину напрямую из-за законодательных ограничений.

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