Президент Південної Кореї не буде на суді по справі про імпічмент. ЗМІ дізнались причину

Політична ситуація у Південній Кореї

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент вибачився за таке рішення.

Вже 14 грудня у Південній Кореї оголосили імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Це стало наслідком політичної кризи після введеного воєнного стану 3 грудня. Імпічмент Йолю був оголошений з другої спроби. До цього, 7 грудня парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю.

Нещодавно слідчі намагалися затримати Юн Сок Йоля, але не змогли після багатогодинного протистояння зі Службою безпеки президента. Очікується, що вони зроблять другу спробу затримати його після того, як суд Сеула продовжив ордер на арешт президенту минулого тижня.

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