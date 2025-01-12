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Президент Южной Кореи не будет на суде по делу об импичменте. СМИ узнали причину

Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Юн Сок Ель не посетит первое официальное слушание по делу об импичменте на этой неделе. Это связано с его опасениями за свою безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Юн Сок Ель

Юн Сок Елем

Юн Сок Ель

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3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов, после чего президент извинился за такое решение.

Уже 14 декабря в Южной Корее объявили импичмент президенту Юн Сок Елю. Это стало следствием политического кризиса после введенного военного положения 3 декабря. Импичмент Елю был объявлен со второй попытки. До этого, 7 декабря парламент Южной Кореи провалил голосование за импичмент президенту Юн Сок Елю.

Недавно следователи пытались задержать Юн Сок Еля, но не смогли после многочасового противостояния со Службой безопасности президента. Ожидается, что они предпримут вторую попытку задержать его после того, как суд Сеула продлил ордер на арест президента на прошлой неделе.

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