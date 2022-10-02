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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російських окупантів. Нещодавно наші воїни повернули під свій контроль ще два населені пункти у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що хорошими результатами на фронті відзначились бійці 129 бригади ТрО Кривого Рогу.

"[Українські захисники] звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - розповів Зеленський.

Слідом за президентом інформацію про те, що ЗСУ повернули контроль над населеними пунктами, підтвердив і глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Посадовець наголосив, що ці дані є офіційними.

Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки

Нагадаємо, ЗСУ деокупували село Торське в Донецькій області. Воно розташоване у 22 кілометрах від Кремінної в Луганській області.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України