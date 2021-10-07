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Президент Перу отправил правительство в отставку

Автор: Анна Полисученко

Президент Перу Педро Кастильо отправил правительство в отставку. Как он пояснил, данное решение принято в интересах "повышение управляемости" и с целью сохранения "равновесия между властью".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Comercio.

"Сегодня принята отставка председателя Совета министров Гидо Бельидо Угарте, которому я благодарю за службу государству. Сообщаю, что новый кабинет министров примет присягу в четверг", - сказал перуанский лидер в обращении к нации.

Он также призвал политические силы страны отказаться от идеологических разногласий в пользу интересов государства.

Кастильо вступил в должность главы государства в конце июля, победив с минимальным преимуществом в ходе второго тура президентских выборов Кейко Фухимори - дочь бывшего диктатора Альберто Фухимори. Состав правительства Кастильо был утвержден парламентом в конце августа.

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Перу