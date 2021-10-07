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Президент Перу відправив уряд у відставку

Автор: Анна Полисученко

Президент Перу Педро Кастільо відправив уряд у відставку. Як він пояснив, дане рішення прийнято в інтересах "підвищення керованості" і з метою збереження "рівноваги між владою".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Comercio.

"Сьогодні прийнята відставка голови Ради міністрів Гідо Бельідо Угарте, якому я дякую за службу державі. Повідомляю, що новий Кабінет Міністрів прийме присягу в четвер", - сказав Перуанський лідер у зверненні до нації.

Він також закликав політичні сили країни відмовитися від ідеологічних розбіжностей на користь інтересів держави.

Кастільо вступив на посаду глави держави в кінці липня, перемігши з мінімальною перевагою в ході другого туру президентських виборів Кейко Фухіморі - дочку колишнього диктатора Альберто Фухіморі. Склад уряду Кастільо був затверджений парламентом в кінці серпня.

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