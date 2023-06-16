Президент ПАР прибув до України (відео)

Глава ПАР прибув на залізничний вокзал у селищі Немішаєве Київської області. Президента зустрів спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.

Очікується, що у Києві президент ПАР зустрінеться з Володимиром Зеленським.

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