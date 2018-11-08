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Президент межпарламентской ассамблеи НАТО в пятницу впервые посетит зону ООС

Новости » Общество    08.11.2018 - 18:24
Фото: Раса Юкнявичене (iportal.rada.gov.ua)
Фото: Раса Юкнявичене (iportal.rada.gov.ua)

Парубий и Юкнявичене 9 ноября посетят Широкино

Президент межпарламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене в пятницу, 9 ноября, впервые посетит зону проведения операции объединенных сил (ООС). Об этом перед закрытием вечернего пленарного заседания Верховной рады Украины сообщил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что отправится в зону ООС вместе с президентом межпарламентской ассамблеи НАТО.

"Хочу сообщить, что завтра вместе с президентом межпарламентской ассамблеи НАТО я отбываю в зону ООС. Я считаю, что это очень важное и символическое действие, что президент межпарламентской ассамблеи впервые лично будет находиться в Широкино и на передовой нашей борьбы за украинскую независимость. Поэтому, к сожалению, завтра я не смогу быть на заседании ", - подчеркнул председатель Совета.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем межпарламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене. В ходе встречи Порошенко выразил благодарность ПА НАТО за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он отметил решительное осуждение Ассамблеей российской агрессии.

Отметим, что Раса Юкнявичене в ходе встречи с Андреем Парубием заявила, что вопрос Украины остается приоритетным в повестке дня ПА НАТО. 

 

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