ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент схвалив закон про скасування річного планування дорожніх робіт

Новини » Політика     03.12.2019 - 14:54
Президент схвалив закон про скасування річного планування дорожніх робіт
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Програму розвитку доріг затверджуватиме уряд

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 грудня, підписав законопроект №1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Президент схвалив закон про скасування річного планування дорожніх робіт

Документ встановлює, що Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування з переліком доріг, на яких заплановані роботи, із зазначенням обсягів фінансування затверджується Кабінетом міністрів.

При цьому складений щорічний перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг загального користування із зазначенням обсягів фінансування затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику в сфері дорожнього господарства.

У той же час переліки об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, реалізують державну політику в сфері дорожнього господарства.

Документ встановлює, що Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування з переліком доріг, на яких заплановані роботи, із зазначенням обсягів фінансування затверджується Кабінетом міністрів.

При цьому складений щорічний перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг загального користування із зазначенням обсягів фінансування затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику в сфері дорожнього господарства.

У той же час переліки об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, реалізують державну політику в сфері дорожнього господарства.

Додамо, у пояснювальній записці до закону підкреслювалося, що головною проблемою дорожньої галузі є наявність системи однорічного планування дорожніх робіт. Зазначалося, що для реалізації одного будівельного об’єкту, зокрема в дорожній галузі, в середньому необхідно 1,5 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 21 листопада законопроект схвалив спікер Верховної ради Дмитро Разумков і передав його на підпис главі держави.

Так, 12 листопада Верховна рада схвалила законопроект №1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. За закон проголосували 368 нардепів.

Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла даний проект за основу.

Зеленський підписав закон про розміщення засобів навігації на землях оборони Рада розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента
Новини України Володимир ЗеленськийдорогиЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся