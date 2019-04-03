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Президент схвалив підвищення експортного мита на металобрухт

Новини » Економіка    03.04.2019 - 16:18
Президент схвалив підвищення експортного мита на металобрухт
Ілюстративне фото (twitter.com build)

Підвищене мито буде діяти шість років

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення мита на експорт металобрухту з 42 євро 58 євро за тонну терміном на шість років. Відповідна інформація розміщена на сторінці законопроекту №9474 на сайті парламенту.

Верховна рада ухвалила відповідний закон 28 лютого, коли за нього після декількох невдалих спроб проголосували 234 народних депутатів.

До цього голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк підкреслював, що, починаючи з 2016 року, завдяки прийнятим законам про підвищення та продовження дії вивізного мита на брухт чорних металів з 10 до 30 євро/т, а потім до 42 євро/т, в Україні спостерігаються позитивні тенденції у забезпеченні цією сировиною металургійних підприємств

Як писало РБК-Україна раніше, в червні глава держави Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження ще на один рік - до 15 вересня 2019 року - дію мита на експорт брухту чорних металів. Згідно із законом, розмір мита збільшено з 30 до 42 євро за тонну.

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