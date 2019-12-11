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На будівництво корпусу "Охматдиту" направлять 200 млн гривень

Новини » Політика     11.12.2019 - 14:31
На будівництво корпусу "Охматдиту" направлять 200 млн гривень
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти будуть направлені на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту"

Президент Володимир Зеленський схвалив проект закону №2505 про направлення 200 мільйонів гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

На будівництво корпусу &quot;Охматдиту&quot; направлять 200 млн гривень

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зокрема, законом передбачається збільшити витрати на будівництво діагностичного комплексу "Охматдит" за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту" на суму 200 мільйонів гривень.

У пояснювальній записці до проекту зазначалося, що в державному бюджеті на 2019 рік Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабміну за бюджетною програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту" передбачено видатки в обсязі 200 млн гривень. Однак витрати за вказаною бюджетною програмою в 2019 року не здійснювалися і не будуть використані до кінця року. У зв'язку з чим кошти спрямують на будівництво корпусу "Охматдиту".

Нагадаємо, Рада прийняла проект закону №2505 авторства глави держави Володимира Зеленського, за закон проголосували 357 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Зеленський запропонував Верховній раді направити 200 млн гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Так, у січні Володимир Гройсман, який займав на той момент посаду глави уряду, заявляв, що будівництво нового корпусу дитячої клінічної лікарні "Охматдит" завершиться у 2019 році.

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