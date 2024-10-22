Президент ОАЕ після зустрічі з Путіним: ми готові допомогти у досягненні миру в Україні

За даними агентства, у неділю Путін провів із Мухаммедом неформальну бесіду в його резиденції під Москвою.

"Ми продовжуємо докладати зусиль за посередництвом в обміні полоненими. І я запевняю вас, що ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для вирішення криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - сказав президент ОАЕ.

Мухаммед прибув до Росії напередодні саміту групи країн БРІКС, який має розпочатися 22 жовтня у Казані.