Президент Nissan намерен подать в отставку после скандала

Фото: Хирото Саикава (en.wikipedia.org)

При этом конкретные сроки ухода в отставку он не назвал

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава заявил о намерении покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

Сообщается, что конкретные сроки ухода в отставку он не назвал. По данным Bloomberg, он покинет пост главы компании сразу после того, как найдет себе преемника.

Напомним, прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Его обвиняют в присвоении средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.

Карлоса Гона, которого ранее освободили под залог, утром, 4 апреля, снова взяли под стражу. Гон отрицает все обвинения и обвинил чиновников Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".

"Мой арест этим утром является возмутительным и произвольным. Это часть попытки некоторых людей в Nissan заставить меня замолчать, вводя в заблуждение прокуроров", - заявил Гон.