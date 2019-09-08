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Президент Nissan має намір подати у відставку після скандалу

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 21:16
Президент Nissan має намір подати у відставку після скандалу
Фото: Хірото Саикава (en.wikipedia.org)

При цьому конкретні терміни виходу у відставку він не назвав

Президент японської автомобільної компанії Nissan Хірото Саикава заявив про намір залишити свою посаду на тлі скандалу з фінансовими махінаціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo.

Повідомляється, що конкретні терміни виходу у відставку він не назвав. За даними Bloomberg, він покине пост глави компанії відразу після того, як знайде собі наступника.

Нагадаємо, прокуратура Токіо висунула нові звинувачення екс-главі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Його звинувачують у привласненні коштів концерну Nissan. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

Карлоса Гона, якого раніше звільнили під заставу, вранці, 4 квітня, знову взяли під варту. Гон заперечує всі звинувачення і звинуватив чиновників Nissan в тому, що вони намагаються змусити його "замовкнути".

"Мій арешт цим ранком є обурливим і довільним. Це частина спроби деяких людей в Nissan змусити мене замовкнути, вводячи в оману прокурорів", - заявив Гон.

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