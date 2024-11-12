Президент Німеччини: дострокові парламентські вибори у лютому "реалістичні"

Розпад "світлофорної" коаліції

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині розпалася так звана "світлофорна" коаліція (складається з Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "зелених").

Все почалося з того, що канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, представника Вільної демократичної партії.

При цьому вчора, 11 листопада, Шольц заявив, що готовий оголосити голосування про вотум довіри своєму уряду до Різдва.

Детально про те, чому в Німеччині розпалася правляча коаліція, - у матеріалі РБК-Україна.

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