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Президент Германии: досрочные парламентские выборы в феврале "реалистичны"

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что досрочные выборы в Будндестаг могут состояться в феврале 2025 года. Но это возможно, если правительство канцлера Олафа Шольца не получит вотум доверия.

Об этом сказано в заявлении канцелярии президента Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Президент встретился с лидером оппозиционной ХДС Фридрихом Мерцем, лидером парламентской фракции СДПГ Рольфом Мютценихом и лидерами парламентской фракции "Зеленые" Бриттой Хассельманн и Катариной Дреге.

По итогам встречи канцелярия отметила, что Штайнмайер, исходя из текущей оценки, "считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения досрочных выборов". 

Стоит заметить, что изначально парламентские выборы в Германии планировалось провести осенью 2025 года. 



 

Распад "светофорной" коалиции

Напомним, ранее стало известно, что в Германии распалась так называемая "светофорная" коалиция (состоит из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых".

Все началось с того, что канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является представителем Свободной демократической партии.

При этом вчера, 11 ноября, Шольц заявил, что готов объявить голосование о вотуме доверия своему правительству до Рождества.

Детально о том, почему в Германии распалась правящая коалиция, - в материале РБК-Украина.

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