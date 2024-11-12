Президент Германии: досрочные парламентские выборы в феврале "реалистичны"

Распад "светофорной" коалиции

Напомним, ранее стало известно, что в Германии распалась так называемая "светофорная" коалиция (состоит из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых".

Все началось с того, что канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является представителем Свободной демократической партии.

При этом вчера, 11 ноября, Шольц заявил, что готов объявить голосование о вотуме доверия своему правительству до Рождества.

Детально о том, почему в Германии распалась правящая коалиция, - в материале РБК-Украина.

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