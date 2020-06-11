Президент назначил командующего Военно-морских сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. ВМС Украины возглавил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Об этом сообщает Офис президента.

Указ о назначении Неижпапы командующим ВМС Украины был подписан сегодня, 11 июня.

Неижпапа 44-летний уроженец Севастополя. В период с 2015 по 2019 год находился на должности заместителя командующего ВМС Украины по боевой подготовке, куда попал после окончания Национального университета обороны Украины.

В апреле 2020 года Неижпапа был назначен заместителем командующего ВМС.

Неижпапа принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Офицерскую службу он проходил на кораблях ВМС Украины. Дважды досрочно получал воинские звания на должностях командира корабля и командира бригады.

Также Неижпапа неоднократно осуществлял руководство межнациональными учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Напомним, ранее Зеленский назначил главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Кроме того, глава государства сменил командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины.