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Зеленский уволил главного следователя СБУ

Новости » Политика     07.11.2019 - 12:24
Зеленский уволил главного следователя СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал указ об увольнении Богдана Тиводара

Президент Владимир Зеленский уволил Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, указ об увольнении Тиводара датирован 7 ноября.

"Уволить Тиводара Богдана Михайловича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Напомним, в начале ноября Тиводар заявлял, что СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к содействию в выезде за границу Алексея Левина - организатора нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Он также отметил, что кроме главы Херсонского областного совета Владислава Мангера были и другие заказчики преступления.

Отметим, Зеленский назначил Тиводара на эту должность в июле 2019 года. До этого он занимал пост заместителя главы Главного следственного управления СБУ и сменил на должности главного следователя Григория Остафийчука, который был уволен 31 мая в ходе масштабных назначений на руководящие посты в СБУ, в том числе людей из команды Зеленского.

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