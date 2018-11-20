Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку

Фото: Серджиу Чокля (bnm.md)

Он объяснил свое желание уйти достижением результатов в стабилизации банковского сектора

Президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля подал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он объяснил свое желание уйти достижением результатов в стабилизации банковского сектора.

"Я подал спикеру парламента Андриану Канду заявление о моей отставке. Я надеюсь, что, согласно законодательству, до 30 ноября я смогу покинуть должность президента банка", - сказал Чокля.

По его словам, банковская система страны выведена из кризиса, достаточно рекапитализирована и не представляет опасностей и угроз для экономики, хозяйствующих субъектов и населения.

Напомним, в марте Верховная рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины. Отмечалось, что Гонтарева фактически не руководила Нацбанком в течение последних десяти месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находилась в отпуске.