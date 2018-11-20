ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку

Новости » Политика    20.11.2018 - 20:31
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
Фото: Серджиу Чокля (bnm.md)

Он объяснил свое желание уйти достижением результатов в стабилизации банковского сектора

Президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля подал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он объяснил свое желание уйти достижением результатов в стабилизации банковского сектора.

"Я подал спикеру парламента Андриану Канду заявление о моей отставке. Я надеюсь, что, согласно законодательству, до 30 ноября я смогу покинуть должность президента банка", - сказал Чокля.

По его словам, банковская система страны выведена из кризиса, достаточно рекапитализирована и не представляет опасностей и угроз для экономики, хозяйствующих субъектов и населения.

Напомним, в марте Верховная рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины. Отмечалось, что Гонтарева фактически не руководила Нацбанком в течение последних десяти месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находилась в отпуске. 

В Молдове обезвредили связанную с боевиками на Донбассе группировку Украина, Грузия и Молдова договорились совместно решать территориальные проблемы
Новости Украины Молдова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь