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Президент Нацбанку Молдови подав у відставку

Новини » Політика    20.11.2018 - 20:31
Президент Нацбанку Молдови подав у відставку
Фото: Серджіу Чокля (bnm.md)

Він пояснив своє бажання піти досягненням результатів у стабілізації банківського сектора

Президент Національного банку Молдови Серджіу Чокля подав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він пояснив своє бажання піти досягненням результатів у стабілізації банківського сектора.

"Я подав спікеру парламенту Андріану Канду заяву про мою відставку. Я сподіваюся, що, згідно із законодавством, до 30 листопада я зможу покинути посаду президента банку", - сказав Чокля.

За його словами, банківська система країни виведена з кризи, досить рекапіталізована і не представляє небезпек і загроз для економіки, господарюючих суб'єктів і населення.

Нагадаємо, в березні Верховна рада України звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України. Зазначалося, що Гонтарєва фактично не керувала Нацбанком протягом останніх десяти місяців після того, як навесні 2017 року написала заяву про відставку і до цього часу перебувала у відпустці.

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