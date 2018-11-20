Президент Нацбанку Молдови подав у відставку

Фото: Серджіу Чокля (bnm.md)

Він пояснив своє бажання піти досягненням результатів у стабілізації банківського сектора

Президент Національного банку Молдови Серджіу Чокля подав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він пояснив своє бажання піти досягненням результатів у стабілізації банківського сектора.

"Я подав спікеру парламенту Андріану Канду заяву про мою відставку. Я сподіваюся, що, згідно із законодавством, до 30 листопада я зможу покинути посаду президента банку", - сказав Чокля.

За його словами, банківська система країни виведена з кризи, досить рекапіталізована і не представляє небезпек і загроз для економіки, господарюючих суб'єктів і населення.

Нагадаємо, в березні Верховна рада України звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України. Зазначалося, що Гонтарєва фактично не керувала Нацбанком протягом останніх десяти місяців після того, як навесні 2017 року написала заяву про відставку і до цього часу перебувала у відпустці.